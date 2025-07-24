Матвиенко оценила вероятность снижения ключевой ставки

Матвиенко заявила о предпосылках снижения ключевой ставки ЦБ больше чем на 1 п.п.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о наличии предпосылок для снижения ключевой ставки Центробанка. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Матвиенко, до конца года ключевая ставка может снизиться больше чем на 1 п.п, и снижение будет поступательным.

До этого экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе заявила, что 25 июля Банк России может снизить ключевую ставку более чем на 1 п.п., но снижение на 3 п.п., считает он, крайне маловероятно, учитывая осторожность регулятора в смягчении монетарной политики.

По прогнозу аналитика маркетплейса Сравни Алексея Лоссана, который приводит газета «Известия», Центробанк на ближайшем заседании может снизить ключевую ставку на два процентных пункта, и она может составить 18%.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов высказывал мнение, что 18-й пакет санкций Евросоюза не повлияет на российскую экономику, так же, как и 17-й пакет. Поэтому российский Центробанк может продолжить снижать ключевую ставку на заседании 25 июля.

Ранее эксперт объяснил, как снижение ключевой ставки ЦБ отразится на курсе рубля.