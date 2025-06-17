В России подготовили оборудование для выпуска нового отечественного автомобиля

На предприятии в Москве готовы линии сварки кузова и окраски, а также зоны калибровки, тестирования и проверки качества нового российского автомобиля«Атом». Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«Команда индустриализации завершила оснащение основных производственных зон для полномасштабного серийного производства электромобиля Атом. Это важная веха не только для нас, но и для всей российской автомобильной промышленности», — сообщает пресс-служба.

До этого сообщалось, что цены на этот электрокар будут начинаться от 2,5 млн рублей. После начала серийного производства быстрее всех получат автомобили те, кто оформил предзаказ. Выпуск машин начнется в третьем квартале 2025 года на заводе «Москвич».

По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттная батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки.

Ранее в России рекордно упали продажи электромобилей.