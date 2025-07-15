Владелец 80 тысяч биткоинов вывел на биржи монеты на $4 млрд

Владелец нетронутых с 2011 года биткоинов вывел на биржи монеты на $4 млрд

Неизвестный держатель более 80 тыс. биткоинов ($9,46 млрд) начал переводить криптовалюту на кошельки компании Galaxy Digital. По данным аналитической платформы Lookonchain, было уже отправлено 40 009 биткоинов ($4,68 млрд).

По данным аналитиков, переводы исходят от того же кошелька, который 4 июля перевел на новые адреса 80 тыс. биткоинов, пролежавших без движения с 2011 года. На данный момент часть средств поступает на биржи, около 6 тыс. биткоинов ($706 млн) уже переведено из Grayscale на Bybit и Binance.

Отмечается, что 14 лет назад криптовалюта поступали на кошельки при курсе около $0,78. При росте биткоина до рекордных $122 тыс. их стоимость выросла более чем в 150 тыс. раз.

Данные площадки Binance до этого показали, что курс биткоина 14 июля в 06:45 по московскому времени превысил отметку $121 тыс., поднявшись выше прошлого ценового максимума. По состоянию на утро биткоин преодолел отметку в $121 тыс. и находился на уровне $121 014,73 (+2,82%). Предыдущий исторический максимум был достигнут вечером 13 июля — $119 тыс.

Ранее в России назвали главные причины рекордного роста курса биткоина.