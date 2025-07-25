Россиянам рассказали, за что начисляют индивидуальные пенсионные коэффициенты

Россиянам начисляют дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) при уходе за детьми до полутора лет, участии в СВО, службе по призыву и уходе за человеком 80 лет, инвалидом первой группы или ребенком-инвалидом, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, при уходе за детьми до полутора лет россияне получают от 1,8 до 5,4 ИПК за год ухода. При участии в СВО граждане получают 3,6 ИПК в год, на службе по призыву и уходе за пожилыми и инвалидами — по 1,8 ИПК.

«Например, человек накопил 117,456 ИПК, исходя из официально получаемой заработной платы. При этом еще гражданин осуществлял уход за четырьмя детьми до достижения каждым возраста полутора лет. В таком случае ему положены 24,3 дополнительных ИПК. Размер страховой пенсии по старости у такого человека составит: 8907,70 рубля (фиксированная выплата) + 141,756 рубля (число сформированных ИПК) * 145,69 (стоимость одного ИПК) = 29 560,13 рубля», — отметил Балынин.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — ключевой параметр при расчете будущей пенсии. Этот показатель формируется на протяжении всей жизни: ИПК начисляются за каждый год трудовой деятельности, а также за отдельные виды социально значимой занятости. Накопленные ИПК используются Социальным фондом для определения размера ежемесячных пенсионных выплат. Проще говоря, чем больше ИПК — тем выше будет пенсия.

С февраля 2025 года средняя пенсия россиян составляет 25 тыс. рублей.

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