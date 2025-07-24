В Wildberries осудили идею запретить открывать ПВЗ в жилых домах

Инициатива запретить размещать пункты выдачи заказов (ПВЗ) на первом этаже жилых домов «поражает воображение». Об этом заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ.

Так в компании прокомментировали идею сенатора Олега Голова запретить дарксторы и пункты выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов. По его словам, причиной выдвижения законодательной инициативы стали жалобы граждан на шум, загруженность дворов, загрязнение и угрозы безопасности, вызванные деятельностью объектов дистанционной торговли, расположенных в жилых районах.

«Инициатива сенатора Голова поражает воображение во всех отношениях – от уровня ее популизма до крайне негативного эффекта, который она окажет в случае реализации на экономику страны», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сенатор руководствовался благими намерениями, однако упустил, что на данный момент формат ПВЗ распространен только в России и является уникальным. Представители компании отметили, что именно пункты позволяют обеспечивать миллионы россиян товарами повседневного спроса в пешей доступности от дома.

В Wildberries подчеркнули, что ПВЗ есть не только в больших городах, но и в отдаленных населенных пунктах, где зачастую отсутствуют крупные торговые сети. Кроме того, представители компании отметили, что ПВЗ работают по партнерской модели и принадлежат не маркетплейсу, а малым предпринимателям.

В случае принятия закона, по данным пресс-службы, количество локальных представителей резко сократится. Помимо этого, по этому принципу, с первых этажей жилых домов также необходимо убрать аптеки, салоны красоты и магазины, заключили представители.

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