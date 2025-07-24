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В Совфеде предложили запретить работу складов и ПВЗ в жилых домах

Сенатор Голов предложил запретить открывать дарксторы и ПВЗ в жилых домах
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Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Сенатор Олег Голов предложил запретить размещать дарксторы и пункты выдачи заказов на первых этажах жилых домов. Об этом сообщает газета «Известия».

Письмо с такой инициативой Голов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой. В нем указано, что причиной законодательной инициативы стали жалобы граждан на шум, загруженность дворов, загрязнение и угрозы безопасности, вызванные деятельностью объектов дистанционной торговли, расположенных в жилых районах.

По мнению сенатора, отсутствие четкого юридического определения термина «даркстор» создает правовой вакуум. Это позволяет компаниям обходить санитарные и жилищные нормы, что систематически нарушает права граждан.

Особенно остро проблема стоит в старых районах с плотной застройкой. Грузовой транспорт блокирует подъезды, затрудняя передвижение пешеходов. Шум и выхлопные газы ухудшают условия жизни местных жителей.

В связи с этим Голов предлагает внести изменения в Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Они должны запретить размещение дарксторов (магазинов с доставкой) и пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в многоквартирных домах. Также необходимо разработать специальные требования к размещению объектов дистанционной торговли. Эти требования должны предусматривать их удаленность от жилых и санитарно-защитных зон. Кроме того, планируется усилить административную ответственность за нарушение тишины и правил погрузки.

Сенатор подчеркнул важность того, чтобы при разработке нормативной базы были учтены интересы всех сторон и предусмотрен период, который позволит бизнесу адаптироваться к новым требованиям без существенных потерь.

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