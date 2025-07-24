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Российские таможенники рассказали о незаконном перемещении валюты

ФТС: в России выявили незаконное перемещение валюты на сумму 1,2 млрд рублей
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Нина Зотина/РИА «Новости»

Федеральная таможенная служба (ФТС) России выявила в январе — июне 2025 года более шести тысяч фактов незаконного перемещения валюты гражданами на сумму 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что в 2025 году было выявлено 6314 случаев незаконной перевозки наличных долларов и евро. По ним было возбуждено 6277 административных и 37 уголовных дел. Чаще всего деньги пытались вывезти в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан, подчеркнули в ФТС.

В ведомстве напомнили, что с 2 марта 2022 года действует запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше $10 тыс.

До этого сообщалось, что в России с января по сентябрь 2024 года было возбуждено 91 тысяча дел о нарушении валютного законодательства. Данный показатель является рекордным с 2017 года. В ФНС отметили, что большое число нарушений связано с несвоевременным представлением налоговым службам уведомлений об открытии российскими юридическими и физлицами зарубежных счетов, а также отчетов о движении средств.

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