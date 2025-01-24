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В России завели рекордное число дел о нарушении валютного законодательства

«Известия»: в РФ увеличилось число дел за нарушение валютного законодательства
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Shutterstock

В России с января по сентябрь 2024 года было возбуждено 91 тысяча дел о нарушении валютного законодательства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад «Эффективность работы ФНС».

Это рекорд с 2017 года. В ФНС отметили, что большое число нарушений связано с несвоевременным представлением налоговым службам уведомлений об открытии российскими юридическими и физлицами зарубежных счетов, а также отчетов о движении средств. Также существуют проблемы, связанные с возвратом валютной выручки.

У физических лиц нарушения часто связаны с вывозом за границу денег в размере более $10 тысяч наличными из-за незнания законодательства.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой анализ короткой динамики ВВП, составленный специалистами Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН написала о том, что ключевым риском для российской экономики является продолжающийся рост цен, который происходит под влиянием увеличения издержек производителей и девальвации национальной валюты.

Ранее экономист перечислил регионы с наибольшим ростом уровня доходов населения.

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