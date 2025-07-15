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В России резко подешевела морковь

Экономист Абрамов: морковь в России подешевела почти на 40% за неделю
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ricardo.miyajima/Shutterstock/FOTODOM

С 5 по 12 июля в российских магазинах подешевели морковь (-42,9% по сравнению с неделей ранее) и куриные тушки (-2,7%), рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю значение Индекса Мишек снизилось на 3,0% по сравнению с его ростом на 0,1% неделю назад. Инфляция за неделю сократилась. Выросли цены на бананы (+3,8%). Цены на другие товары в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 5,0%. В формате год к году инфляция замедлилась», — отметил Абрамов.

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«Газета.Ru»

За год подорожали апельсиновый сок J7 (+36,4%), подсолнечное масло «Олейна» (+21,4%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+19,1%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+15,9%), самый дешевый белый хлеб (+10,5%), конфеты «Мишка косолапый» (+10,0%), сельдь «Матиас» (+5,9%) и яйца «Окские» категории С1 (+2,0%).

За год подешевели морковь (-16,7%), бананы (-14,0%), детский мармелад Fruit-Tella (-11,0%), чай черный «Акбар» (-4,9%), бюджетные куриные тушки (-2,7%), масло сливочное «Домик в деревне» (-2,4%).

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«Газета.Ru»

По данным Росстата, годовая инфляция в июне составила 9,40%.

Ранее россиянам пообещали, что овощи резко подешевеют.

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