Россиянам пообещали, что овощи резко подешевеют

Овощи в российских магазинах подешевеют на 10–20% в августе, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин. Он рассказал, что будет с ценами на товары первой необходимости.

«Август — один из лучших месяцев для покупателей овощей и фруктов в России. В это время можно купить качественные продукты по низким ценам. Во второй половине августа вполне можно ожидать снижение цен на плодоовощную продукцию. Замедление роста цен будет в любом случае, а вот увидим ли мы дефляцию — покажет время. Ожидаем снижения цен в первую очередь на морковь, белокачанную капусту, свеклу, картофель, томаты, яблоки. Снижение может составить 10–20%. Молоко тоже подешевеет, но не так существенно, на 2–3%», — отметил Суетин.

По его словам, в то же время говядина и свинина подорожают на 3–4%, непродовольственные товары первой необходимости — на 3–5%. Суетин добавил, что в случае новых санкций по отдельным категориям товаров будут скачки цен.

По данным Росстата, к 7 июля годовая инфляция составила 9,45%. На 30 июня она была 9,39%.

Ранее сообщалось, что в России подорожали яйца.