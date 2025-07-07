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Россияне хотят больше свободного времени вместо доплаты за рабочие часы

Более 50% опрошенных россиян хотят много свободного времени вместо доплаты за работу
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GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Более половины (55%) опрошенных россиян выбрали бы большое количество свободного времени вместо большого числа оплачиваемых рабочих часов, а остальные — наоборот. Таковы результаты опроса, проведенного «Т-Ж» (есть у «Газеты.Ru»).

На выбор между работой и свободным временем сильно повлиял возраст респондентов. Среди опрошенных в возрасте до 30 лет больше половины выбрало повышенный доход, жертвуя свободным временем. Но с возрастом люди предпочитают поменьше работать и побольше отдыхать. Среди респондентов старше 40 лет свободное время выбрали 62%, среди респондентов младше 25 лет — 45%.

Наличие детей у опрошенных на готовность жертвовать временем практически не влияет. Среди бездетных респондентов больше свободного времени выбрали
54,5%, среди респондентов с детьми — 55,3%.

Доля выбравших свободное время практически не зависит от уровня благосостояния. Среди тех, кто оценил свое материальное положение как плохое или очень плохое, свободное время выбрали 47%, среди тех, кто оценил материальное положение в интервале от «чуть хуже среднего» до «очень очень хорошее» — 54–58%.

На практике респонденты часто занимаются подработкой в свободное время. Больше всего подрабатывающих — среди людей с очень плохим и очень хорошим материальным положением: 30 и 32% соответственно. В «среднем» сегменте подрабатывают 19–26%. В целом опыт подработки — сейчас или в прошлом — есть у 48,5% опрошенных. Среди респондентов с детьми более 60% признались, что в прошлом им приходилось работать больше ради детей.

В опросе приняли участие 1,7 тыс. россиян.

Ранее россиянам пообещали большую зарплату во второй половине июля.

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