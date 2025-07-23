Россиянам рассказали, как должны оплачиваться переработки

Эксперт сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала RT, что сверхурочная работа должна оплачиваться в повышенном размере.

Она уточнила, что под сверхурочной работой понимается та, к которой работник привлекается по инициативе работодателя.

«Если человек — трудоголик и сидеть за рабочими делами более восьми часов в сутки для него норма, такая инициатива оплате не подлежит», — подчеркнула Санина.

В случае, если человек не является сотрудником экстренных служб, то работодателю потребуется письменное согласие работника на сверхурочную работу.

Санина напомнила, что работодатель не имеет права привлекать сотрудника к сверхурочной работе более четырех часов в течение двух дней подряд, а также более 120 часов в год. При этом привлекать к сверхурочной работе запрещено беременных, сотрудников младше 18 лет и тех, кто заключил ученический договор.

Сверхурочная работа также должна оплачиваться в повышенном размере: первые два часа — не менее чем в полуторном, последующие — в двойном.

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