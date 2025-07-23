Разрыв между зарплатами в регионах приблизился к 200 тыс. рублей

Разрыв между зарплатами в регионах РФ за год вырос на 25% и достиг рекордных 182 тыс. рублей. Об этом пишет издание «Известия».

Если на Чукотке средний размер заработной платы составляет 223 тыс. рублей, то в Ингушетии — 41 тыс. рублей. При этом средний размер заработной платы в РФ в апреле 2025 года достиг 97 тыс. рублей, что на 16% больше, чем в апреле 2024 года.

Помимо Чукотки, регионами с максимальными средними зарплатами в РФ в размере от 145 до 185 тыс. рублей являются Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва и Магаданская область. Минимальные оклады платят сотрудникам в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Осетии — средний размер оплаты труда там составляет от 44 до 51 тыс. рублей в месяц.

До этого в России был выявлен 40-кратный разрыв в стоимости приема врачей-аллергологов. Самый дорогой прием в столице у врача со стажем 13 лет в центре материнства и детства частной клиники обходится в 31 700 рублей, тогда как в Казани специалист с аналогичным опытом работы принимает за 800 рублей.

Ранее эксперт рассказал о росте в разрыве в зарплатах женщин и мужчин.