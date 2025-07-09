В России выявлен 40-кратный разрыв в стоимости приема врачей-аллергологов

Почти половина всех врачей-аллергологов страны принимает пациентов в Москве, а Санкт-Петербург занимает второе место по численности докторов этой специальности. Другие крупнейшие города России демонстрируют существенно меньшую долю специалистов относительно численности населения.

Это показало исследование «МедТех Лаборатории», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Интересно, что Москва лидирует не только по количеству врачей, но и по стоимости услуг — средняя цена приема составляет 3300 рублей. Санкт-Петербург следует с показателем 3104 рубля, — рассказал представитель экспертного медтех-сообщества, председатель совета директоров группы компаний «ДИАКОН» Андрей Варивода. — Наиболее доступными для пациентов оказались Уфа и Казань».

Максимальный разрыв в ценах поражает масштабом: самый дорогой прием в столице у врача со стажем 13 лет в центре материнства и детства частной клиники обходится в 31 700 рублей, тогда как в Казани специалист с аналогичным опытом работы принимает за 800 рублей.

«На стоимость приема, безусловно, влияет квалификация специалиста, но и здесь есть не вполне ожидаемые закономерности. Например, Челябинск, согласно исследованию, можно назвать лидером по доле врачей высшей категории — 51% от общего числа аллергологов. Новосибирск, Самара и Нижний Новгород также демонстрируют высокие показатели в диапазоне 38–42%. При этом Москва и Санкт-Петербург — только 21 и 25%, соответственно», — делится Андрей Варивода.

Екатеринбург и Самара стали городами, где практикуют наиболее опытные специалисты. Самый возрастной аллерголог со стажем 64 года принимает в Свердловском областном кожно-венерологическом диспансере. А самый молодой специалист с годовым стажем работает в московской сетевой частной клинике среднего ценового сегмента.

В рамках данного исследования эксперты смогли убедиться, что наибольшее влияние на стоимость услуг аллергологов оказывает не столько стаж, сколько категория специалиста — так, врачи высшей категории получают возможность устанавливать существенно более высокую плату за прием; также важна ученая степень (доктора наук ценятся выше кандидатов).

«Полученные данные демонстрируют серьезную неравномерность в распределении медицинских ресурсов по стране. Концентрация почти половины аллергологов в Москве при том, что другие регионы показывают высокие квалификационные показатели, могут свидетельствовать о необходимости более сбалансированного подхода к развитию медицинской инфраструктуры», — отметил Андрей Варивода.

Ранее родителям дали советы, как облегчить аллергию на пыльцу у ребенка.