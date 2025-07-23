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Названо число ненамайненных биткоинов

Clarkmoody: майнерам биткоинов осталось добыть около 5% монет
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Kin Cheung/AP

Майнерам биткоинов осталось добыть около 5% монет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на площадку Clarkmoody.

Сейчас добыто 19,9 млн BTC из 21 млн возможных. Стоимость уже созданной электронной валюты составляет $2,36 трлн.

Благодаря ограничению числа монет и внесению их в цифровой реестр учет всех добытых биткоинов и транзакций с ними ведется в режиме онлайн. Предполагается, что 99% монет BTC будет добыто к январю 2035 года.

Через каждые 210 тыс. завершенных майнерами блоков программа сокращает количество биткоинов, которые майнеры получают в награду за воспроизведенный блок. Эта автоматизированная процедура называется халвингом. С 2009 года произошло уже четыре халвинга. Блоком является записываемый в сети Bitcoin файл с информацией о произошедших транзакциях.

До этого сообщалось, что курс биткоина снизится до $112 тысяч после рекорда в $123 218.

Ранее владелец 80 тыс. нетронутых с 2011 года биткоинов вывел на биржи монеты на $4 млрд.

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