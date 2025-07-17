Назван курс биткоина после очередного рекорда

На этой неделе курс биткоина установил новый исторический максимум — $123 218. На следующей неделе курс снизится до $112 тыс., спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников.

«На динамику курса биткоина будут влиять макроданные из США. В фокусе — заявки на пособия по безработице и индекс деловой активности PMI. Отчеты станут особенно важными на фоне приближения заседания Федеральной резервной системы США. Консенсус пока предполагает сохранение ставки, но слабая статистика может усилить ожидания смягчения политики — и поддержать биткоин. Также рынок следит за движением институциональных денег. Летом торговая активность на спотовом и фьючерсном рынке снизилась, но притоки в биржевые инвестфонды по-прежнему высокие. Если начнется отток, это может ударить по устойчивости биткоина», — отметил Решетников.

По его словам, дополнительным фактором станет отчетность Tesla (23 июля). На балансе компании — около 11,5 тыс. биткоинов. Если Tesla решит зафиксировать прибыль, это может повлиять на настроения инвесторов, хотя такой сценарий эксперты считают маловероятным, заключил Решетников.

16 июля курс биткоина cоставил почти $119 тыс. С начала 2025 года биткоин подорожал примерно на 28% или $26,5 тыс.

Ранее стоимость биткоина обновила исторический рекорд.