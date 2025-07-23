Пушков призвал Трампа побеспокоиться о долларе

Сенатор Алексей Пушков заявил, что президенту США Дональду Трампу стоит тревожиться за судьбу доллара из-за снижения его популярности в качестве валюты международных расчетов. Свое мнение Пушков выразил в собственном Telegram-канале.

«Трамп имеет основания тревожиться за доллар и угрожать санкциями всем, кто хочет перейти на недолларовые расчеты. При внешней надежности доллара США, есть несколько тревожных для него тенденций», — заявил он.

Депутат отметил, что недавняя публикация Financial Times, скриншот которой он прикрепил к своему посту, наглядно демонстрирует резкое снижение объема долларовых сбережений Китая с $1,5 трлн в 2010–2015 годах до уровня в «около $600 млрд» в 2025 году.

При этом Пушков признал рост сбережений в американской валюте у Великобритании, Люксембурга, Каймановых островов и не входящих в зону евро стран ЕС — Бельгии, Франции и т.д.

Также чиновник отметил снижение доверия к американской валюте из-за заморозки российских долларовых резервов и отказ стран БРИКС от использования доллара во взаимных расчетах.

«Доллар еще силен, но тревога Трампа, которую он не может скрыть, весьма показательна», — резюмировал он.

До этого «Ведомости» писали, что конфликт Трампа с главой ФРС Джеромом Пауэллом ускоряет дедолларизацию мира.

Ранее финансист рассказал, какого курса доллара ждать в августе.