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Финансист рассказал, какого курса доллара ждать в августе

Финансист Силаев: в августе доллар останется в коридоре 78–79 рублей
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев рассказал агентству «Прайм», что в августе доллар останется в коридоре 78–79 рублей.

По его словам, в августе рубль укрепится за счет продажи валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты налогов.

«Силу рубля обеспечивает объем валюты, которую поставляют компании-экспортеры в обмен на рубли. Этот «навес» и дает российской валюте такое мощное преимущество», — поделился эксперт.

Таким образом в августе доллар США останется в пределах 78–79 рублей, евро будет на уровне 90–92 рубля. Курск китайского юаня составит примерно 10,88 рубля.

До этого глава департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман посоветовал россиянам, которые хотят приобрести американские доллары, поторопиться.

Он отметил, что сейчас курс доллара продолжает снижаться и может достичь к концу июля 75–76 рублей. Низкая активность рынка дает возможность всем желающим купить или продать доллары без существенных издержек.

Ранее в МИД РФ высказались об альтернативе доллару в БРИКС.

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