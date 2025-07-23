В Совфеде поддержали предложение о разных ставках по ипотеке в регионах

Разные ставки по ипотеке в российских регионах позволят учитывать реальные доходы их жителей и снижать финансовую нагрузку, заявила «Газете.Ru» сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

«Инициатива [председателя Госдумы] Вячеслава Володина о введении разных ипотечных ставок в зависимости от региона и количества детей в семье — очень актуальное и перспективное предложение. Такой подход позволит учитывать реальные доходы жителей различных территорий страны и снизить финансовую нагрузку именно на те семьи, которые нуждаются в поддержке больше всего — многодетные и проживающие в регионах с более низким уровнем дохода. В результате это стимулирует строительство жилья в регионах, поддержит демографический рост и поможет сбалансировать развитие страны, снижая массовую миграцию в крупные города и укрепляя малые населенные пункты», — отметила Епифанова.

Она добавила, что этот вопрос активно обсуждается на правительственном уровне, вызывая положительный отклик среди законодателей, и его реализация может быть одобрена уже в ближайшие пару лет. Епифанова подчеркнула, что ожидаемое вступление нормативных изменений в силу возможно уже к 2027 году после согласования с банковской системой и бюджетным планированием.

По мнению сенатора, для максимального эффекта стоит рассмотреть расширение мер поддержки — например, внедрение специальных налоговых льгот для семей с детьми, предоставление субсидий на ремонт и улучшение жилья, а также развитие социальной инфраструктуры в регионах. Такой комплексный подход позволит значительно повысить качество жизни и создать благоприятные условия для устойчивого экономического и социального прогресса, уверена сенатор.

17 июля сообщалось, что Володин считает правильным установить в регионах дифференцированную ипотечную ставку. Он подчеркнул, что в России плоская ставка по ипотечным кредитам, которая не учитывает доходы в регионах. По мнению Володина, если необходимо сделать все, чтобы страна развивалась, значит надо создать условия в регионах и внести предложение по дифференцированной ипотечной ставке.

Ранее кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова заявила, что вторичные квартиры в России в августе подешевеют на 2% по сравнению с июнем и июлем.