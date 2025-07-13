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Казахстан стал главным покупателем российского шоколада

РИА Новости: Казахстан и Узбекистан лидируют по закупкам шоколада из России
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За первые четыре месяца 2025 года Россия продала шоколад за рубеж на сумму не менее $170,7 млн. Это следует из анализа данных платформы ООН Comtrade, который провело РИА Новости.

Исследование показало, что основными покупателями стали страны ближнего зарубежья. Лидером по объему закупок стал Казахстан — он импортировал российский шоколад на $78,3 млн. На втором месте — Азербайджан ($23,4 млн), затем Узбекистан ($21,4 млн), Киргизия ($14,7 млн) и Грузия ($8 млн). Белоруссия также могла бы войти в лидеры, однако с 2022 года она не публикует статистику по импорту.

Китай стал шестым покупателем — на $7,4 млн. Также в топ вошли Армения ($5,7 млн), Сербия ($3 млн), Молдавия ($2,4 млн) и Германия ($2,1 млн).

В расширенный список из 15 стран также попали США ($970 тыс.), Израиль ($790 тыс.), Саудовская Аравия ($426 тыс.), Латвия ($418 тыс.) и Болгария ($355 тыс.).

Наибольший рост интереса к российскому шоколаду зафиксирован в Болгарии — объем закупок вырос в 4,1 раза. Также заметный прирост показали Саудовская Аравия (в 1,8 раза), а также Казахстан, Сербия и Азербайджан (в 1,3 раза).

По итогам всего 2024 года экспорт российского шоколада достиг $850 млн, что на 8% больше, чем годом ранее, сообщили в Центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании шоколада.

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