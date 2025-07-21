Экспорт пшеницы из России в Китай резко упал

Экспорт пшеницы из России в Китай за полгода упал в 19 раз

Экспорт пшеницы из России в Китай в период с января по июнь упал в 19 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $2,5 млн. Об этом со ссылкой на данные китайских таможенников сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в июне Россия не экспортировал пшеницу в Китай. На этом фоне показатель, снижавшийся по итогам пяти месяцев в 13 раз, ускорил падение.

В прошлом году году импорт российской пшеницы в КНР вырос в 2,5 раза, достигнув $87,252 млн.

Главными экспортерами в указанной сфере на рынок Китая пока остаются Канада и Австралия с объемами в $361,3 млн и $190,2 млн соответственно. Еще одним крупным поставщиком является Казахстан ($5,8 млн), который, сам являясь одним из основным импортеров российской пшеницы, уменьшил в 2025 году ее закупки в несколько раз.

В мае сообщалось, что Россия будет поставлять манную крупу и ржаную муку в Китай. Решение об этом было подписано между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что поставки российской гречки в Китай достигли исторического максимума.