Эксперт прокомментировал разработку ЕС 19 пакета антироссийских санкций

Эксперт Скрябин: 19-й пакет санкций ЕС против РФ вряд ли станет радикальным

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза вряд ли станет радикальным с точки зрения влияния на экономику России. Такое мнение высказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин в беседе с «Российской газетой», комментируя заявление МИД Франции о начале работы над 19-м пакетом санкций в отношении Москвы.

По его мнению, наибольшую угрозу представляют потенциальные действия США, особенно в части вторичных санкций.

«Вот они способны повлиять на круг иностранных контрагентов и структуру внешней торговли России», — отметил Скрябин.

Он подчеркнул, что возможные шаги по усилению контроля за обходом потолка цен на российскую нефть, транспортировкой или страхованием могут создать дополнительную волатильность на сырьевых рынках, что скажется на дисконте к российской нефти, логистике и экспортной выручке.

По словам эксперта, для российского рынка санкционные новости формируют эмоциональный фон, но редко вызывают долгосрочные последствия.

14 июля президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине».

Ранее во Франции сообщили о разработке нового пакета санкций против России.