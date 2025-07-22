На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт прокомментировал разработку ЕС 19 пакета антироссийских санкций

Эксперт Скрябин: 19-й пакет санкций ЕС против РФ вряд ли станет радикальным
true
true
true
close
Shutterstock

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза вряд ли станет радикальным с точки зрения влияния на экономику России. Такое мнение высказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин в беседе с «Российской газетой», комментируя заявление МИД Франции о начале работы над 19-м пакетом санкций в отношении Москвы.

По его мнению, наибольшую угрозу представляют потенциальные действия США, особенно в части вторичных санкций.

«Вот они способны повлиять на круг иностранных контрагентов и структуру внешней торговли России», — отметил Скрябин.

Он подчеркнул, что возможные шаги по усилению контроля за обходом потолка цен на российскую нефть, транспортировкой или страхованием могут создать дополнительную волатильность на сырьевых рынках, что скажется на дисконте к российской нефти, логистике и экспортной выручке.

По словам эксперта, для российского рынка санкционные новости формируют эмоциональный фон, но редко вызывают долгосрочные последствия.

14 июля президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине».

Ранее во Франции сообщили о разработке нового пакета санкций против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами