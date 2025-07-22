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Азербайджан планирует через Грузию поставлять в ЕС «зеленую» энергию

Власти Азербайджана готовятся к поставкам энергии через Грузию в ЕС
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Мурад Оруджев/РИА Новости

Баку готовится к поставкам через территорию Грузии «зеленых» энергоресурсов. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после встречи с руководителем грузинского МИД Макой Бочоришвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Важен проект поставок по дну Черного моря из Азербайджана через Грузию «зеленой» энергии на европейские рынки», — сказал Байрамов.

Он подчеркнул, что на этом направлении Грузия и Азербайджан тесно сотрудничают с европейскими странами, а также с Турцией. Кроме того, по его словам, «Узбекистан и Казахстан также выразили желание использовать свой энергетический потенциал для этого проекта».

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал распоряжение о выделении Азербайджану участка земли в Тбилиси для строительства посольства.

В грузинской столице 18 июля был подписан договор о передаче 69 квадратных километров земли соседней республике в аренду на 49 лет без взимания платы. О документе СМИ сообщили спустя несколько дней.

Ранее стало известно, что Грузия может потерять безвизовый режим с Евросоюзом.

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