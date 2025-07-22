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JPMorgan может начать кредитовать клиентов под залог криптовалют

FT: банк JPMorgan может начать кредитовать клиентов под залог криптовалют
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Один из крупнейших американских банков JPMorgan Chase & Co. рассматривает возможность предоставления кредитов клиентам, которые готовы использовать свои криптовалютные активы в качестве залога. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В материале газеты отмечается, что такое решение станет очередным признаком поддержки крупнейшими банками США интеграции цифровых активов в традиционную финансовую систему. Оно также покажет, насколько изменилась позиция главы JPMorgan Джейми Даймона. Восемь лет назад он называл биткоин «мошенничеством» и считал, что рынок криптовалют полезен только преступникам и он «рано или поздно рухнет».

По данным источников FT, JPMorgan может начать кредитование клиентов под залог криптовалют, включая биткоин и эфир (Ethereum), в следующем году. Они предупреждают, однако, что эти планы могут измениться.

На прошлой неделе курс биткоина установил новый исторический максимум — $123 218. Согласно прогнозу эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олега Решетникова, на текущей неделе курс снизится до $112 тыс.

Ранее владелец 80 тысяч биткоинов вывел на биржи монеты на $4 млрд.

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