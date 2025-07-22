Бывший зампред ВТБ готовится возглавить Вайлдберриз Банк

Бывший зампред ВТБ Георгий Горшков займет пост председателя правления Вайлдберриз Банка. Об этом в своем Telegram-канале сообщила основатель Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким.

По ее словам, Горшков займет свой пост после получения согласования от Банка России.

«Он займется формированием долгосрочной стратегии финтех-направления РВБ, будет курировать Вайлдберриз Банк, развивать банковские продукты и финтех-сервисы для b2c- и b2b-сегментов, а также повышать качество и удобство финансовых услуг», — уточнила Ким.

В начале июля Вайлдберриз Банк получил свой первый рейтинг кредитоспособности. Так, агентство «Эксперт РА» выставило банку рейтинг на уровне ruBBB, а прогноз по рейтингу – стабильный. Кроме того, агентство высоко оценило уровень достаточности капитала, рентабельности и качества активов, а также указало на адекватную оценку ликвидности и профиля фондирования.

За прошедший год, по оценкам «Эксперт РА», кредитная организация вошла в топ-100 по величине активов в банковском секторе.

Ранее Wildberries & Russ присоединилась к Ассоциации участников рынка электронных денег.