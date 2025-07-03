Вайлдберриз Банк получил первый кредитный рейтинг

Вайлдберриз Банк получил свой первый рейтинг кредитоспособности, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Агентство «Эксперт РА» выставило Вайлдберриз Банку рейтинг на уровне ruBBB, а прогноз по рейтингу – стабильный.

Агентство высоко оценило уровень достаточности капитала, рентабельности и качества активов. Также агентство указало на адекватную оценку ликвидности и профиля фондирования.

За прошедший год, по оценкам «Эксперт РА», кредитная организация вошла в топ-100 по величине активов в банковском секторе.

Аналитики «Эксперт РА» добавили, что нормативы достаточности капитала Вайлдберриз Банка находятся на очень высоком уровне, а в структуре активов доминируют высоколиквидные компоненты. Также рентабельность капитала превысила 200%.

В агентстве добавили, что успешное развертывание собственного кредитования без ущерба качеству активов способно укрепить конкурентные позиции кредитной организации на федеральном банковском рынке и оказать положительное влияние на рейтинговую оценку.