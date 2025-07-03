На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вайлдберриз Банк получил первый кредитный рейтинг

«Эксперт РА» присвоило Вайлдберриз Банк рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB
true
true
true
close
Unsplash

Вайлдберриз Банк получил свой первый рейтинг кредитоспособности, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Агентство «Эксперт РА» выставило Вайлдберриз Банку рейтинг на уровне ruBBB, а прогноз по рейтингу – стабильный.

Агентство высоко оценило уровень достаточности капитала, рентабельности и качества активов. Также агентство указало на адекватную оценку ликвидности и профиля фондирования.

За прошедший год, по оценкам «Эксперт РА», кредитная организация вошла в топ-100 по величине активов в банковском секторе.

Аналитики «Эксперт РА» добавили, что нормативы достаточности капитала Вайлдберриз Банка находятся на очень высоком уровне, а в структуре активов доминируют высоколиквидные компоненты. Также рентабельность капитала превысила 200%.

В агентстве добавили, что успешное развертывание собственного кредитования без ущерба качеству активов способно укрепить конкурентные позиции кредитной организации на федеральном банковском рынке и оказать положительное влияние на рейтинговую оценку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами