Wildberries & Russ присоединилась к Ассоциации участников рынка электронных денег

Объединенная компания Wildberries & Russ стала участником Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Wildberries & Russ рассматривает направление финтеха и платежей как одно из стратегических. Сейчас компания развивает на базе Вайлдберриз Банка собственный платежный сервис — WB Кошелек, с помощью которого можно оплачивать покупки на маркетплейсе.

В компании считают, что участие в ассоциации укрепит координацию с участниками рынка для обмена опытом, проработки совместных инициатив и предложений по актуализации законодательства. Накопленная АЭД экспертиза позволит усовершенствовать собственные продукты Wildberries.

Директор департамента по связям с органами государственной власти Объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин отметил, что запуск WВ Кошелька стал первым шагом маркетплейса в финтех.

«Вступление в ассоциацию отражает наше намерение и дальше развивать платежные решения. Рассчитываем, что совместно с АЭД мы сможем не только сделать собственные сервисы еще лучше, но и сообща работать над повышением доступности финансовых услуг для потребителей», — заявил он.

Председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов ассоциации Виктор Достов констатировал, что платформы становятся все более активными игроками на рынке финансовых услуг, адаптируя новые финансовые сервисы и новые каналы их продвижения.

Он назвал присоединение Wildberries & Russ значимым для ассоциации.

По его словам, этот шаг позволит усилить экспертность ассоциации по этому направлению и активно участвовать в развитии будущего ландшафта платежей в интернет-торговле.

АЭД — одно из старейших объединений со значительной экспертизой в сфере платежных услуг.