Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Wildberries & Russ присоединилась к Ассоциации участников рынка электронных денег

В Wildberries & Russ усилят развитие финтеха и системы платежей
close
Unsplash

Объединенная компания Wildberries & Russ стала участником Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Wildberries & Russ рассматривает направление финтеха и платежей как одно из стратегических. Сейчас компания развивает на базе Вайлдберриз Банка собственный платежный сервис — WB Кошелек, с помощью которого можно оплачивать покупки на маркетплейсе.

В компании считают, что участие в ассоциации укрепит координацию с участниками рынка для обмена опытом, проработки совместных инициатив и предложений по актуализации законодательства. Накопленная АЭД экспертиза позволит усовершенствовать собственные продукты Wildberries.

Директор департамента по связям с органами государственной власти Объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин отметил, что запуск WВ Кошелька стал первым шагом маркетплейса в финтех.

«Вступление в ассоциацию отражает наше намерение и дальше развивать платежные решения. Рассчитываем, что совместно с АЭД мы сможем не только сделать собственные сервисы еще лучше, но и сообща работать над повышением доступности финансовых услуг для потребителей», — заявил он.

Председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов ассоциации Виктор Достов констатировал, что платформы становятся все более активными игроками на рынке финансовых услуг, адаптируя новые финансовые сервисы и новые каналы их продвижения.

Он назвал присоединение Wildberries & Russ значимым для ассоциации.

По его словам, этот шаг позволит усилить экспертность ассоциации по этому направлению и активно участвовать в развитии будущего ландшафта платежей в интернет-торговле.

АЭД — одно из старейших объединений со значительной экспертизой в сфере платежных услуг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами