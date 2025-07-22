«АвтоВАЗ»: заводы могут перейти на четырехдневную неделю из-за слабого авторынка

«АвтоВАЗ» может перевести заводы на четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября на фоне снижения авторынка РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что сейчас конвейеры отечественного автопроизводителя работают пять дней в неделю.

«Возможное изменение режима работы обусловлено общими тенденциями на российском автомобильном рынке. Речь идет о высокой ключевой ставке и ужесточении требований регулятора к заемщикам по автокредитам», — поделились в компании.

В автоконцерне добавили, что значительное влияние оказали иностранные автопроизводители, которые «ведут политику ценового демпинга» на российском рынке. Склад нераспроданных иномарок может достигать около 400 тысяч нераспроданных автомобилей.

Окончательное решение о переходе на четырехдневную рабочую неделю будет принято по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов.

До этого аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что во второй половине июня подешевел бестселлер российского рынка Haval Jolion, а также кроссоверы корейской марки KGM.

Ранее «АвтоВАЗ» назвал цену обновленного Lada Niva Travel с мощным мотором 1.8.