«АвтоВАЗ» может перевести заводы на четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября на фоне снижения авторынка РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что сейчас конвейеры отечественного автопроизводителя работают пять дней в неделю.
«Возможное изменение режима работы обусловлено общими тенденциями на российском автомобильном рынке. Речь идет о высокой ключевой ставке и ужесточении требований регулятора к заемщикам по автокредитам», — поделились в компании.
В автоконцерне добавили, что значительное влияние оказали иностранные автопроизводители, которые «ведут политику ценового демпинга» на российском рынке. Склад нераспроданных иномарок может достигать около 400 тысяч нераспроданных автомобилей.
Окончательное решение о переходе на четырехдневную рабочую неделю будет принято по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов.
До этого аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что во второй половине июня подешевел бестселлер российского рынка Haval Jolion, а также кроссоверы корейской марки KGM.
Ранее «АвтоВАЗ» назвал цену обновленного Lada Niva Travel с мощным мотором 1.8.