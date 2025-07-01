Россиянам назвали автомобили, которые подешевели в последние недели июня

«Автостат»: Haval Jolion и кроссоверы KGM подешевели во второй половине июня

Во второй половине июня подешевел бестселлер российского рынка Haval Jolion, а также кроссоверы корейской марки KGM (бывший SsangYong). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«За период с 16 по 30 июня Haval снова снизил цены – на модели M6 и Jolion, которые были произведены в 2024 году», — отмечается в публикации.

Прошлогодние кроссоверы Haval M6 подешевели на 50 тыс. рублей (до 2,03-2,15 млн рублей). Кроссоверы Jolion подешевели на 100 тыс. рублей и стоят теперь от 1,8 млн рублей до 2,6 млн рублей.

Более существенно снижены цены на кроссоверы корейского бренда KGM: Tivoli подешевел на 750 тыс. рублей, Korando — на 950 тыс. рублей, Torres — на 610-810 тыс. рублей, а рамный внедорожник Rexton — на 1 млн рублей.

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