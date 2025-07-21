Экспорт основных зерновых из России рухнул

РЗС: экспорт зерновых и зернобобовых из России в июле сократился в 2,9 раза

С 1 по 20 июля 2025 года Россия в 2,9 раза сократила экспорт основных зерновых и зернобобовых культур по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского зернового союза (РЗС).

Как рассказала руководитель аналитического департамента РЗС Елена Тюрина, всего на внешний рынок было поставлено шесть видов зерновых и зернобобовых культур. По ее словам, год назад речь шла о 19-ти.

Кроме того, если в прошлом году отгрузки пшеницы оценивались в 2 млн 446 тыс. тонн, то в этом они снизились в четыре раза — до 604 тысяч тонн. Для ячменя это снижение оценивается в 2,2 раза.

Также уменьшился список стран, которые покупают российскую пшеницу. Год назад их было 38, а в 2025-м товар отгружался только в 12 государств. Больше всего пшеницы отправили в Египет (138,5 тыс. тонн). Далее следуют Турция (89 тыс. тонн) и Иран (54 тыс. тонн).

По словам Тюриной, в настоящее время падение в цене российской пшеницы по сравнению с европейской достигло 12-13 долларов за тонну. Например, если французская стоит 233 доллара за тонну, то российская — 220 долларов.

До этого стало известно о резком падении экспорта пшеницы из России в Китай. В период с января по июнь он упал в 19 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $2,5 млн.

Отмечается, что в июне Россия не экспортировала пшеницу в Китай совсем. На этом фоне показатель, снижавшийся по итогам пяти месяцев в 13 раз, ускорил падение.

Ранее сообщалось, что поставки российской гречки в Китай достигли исторического максимума.