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Поставки российской гречки в Китай достигли исторического максимума

Россия в марте увеличила поставки гречки в Китай до $13,3 млн
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В марте Россия существенно нарастила поставки гречки в Китай, достигнув максимальных за все время $13,3 млн. Это следует из данных китайской таможни, пишет РИА Новости.

Отмечается, что это стало новым рекордом для двусторонней торговли РФ и КНР. Предыдущий был установлен в декабре 2023 года на уровне $10,3 млн.

При этом гречка стала единственным зерном, спрос на которое вырос в Китае за год. В частности, в марте на 38% снизились поставки ячменя — до $10,6 млн и на 17,5% овса — до $4,15 млн.

Кроме того, в 10 раз сократился экспорт пшеницы из России на китайский рынок и составил $438 тысяч. Спрос на кукурузу уменьшился в 19 раз, составив $33 тысячи.

В целом Китай в марте закупил у российских компаний различного вида зерна на $28,6 млн долларов против $31,9 млн за аналогичный период прошлого года.

Прошлой весной Китай резко увеличил закупки говядины у России. По итогам мая, объем импорта этого вида мяса вырос на 56% и составил 1,77 тонны.

Также весной прошлого года Китай впервые за долгое время импортировал свинину из РФ. Первая партия поступила на китайский рынок в апреле, ее стоимость составила $677 тыс.

Ранее Китай снизил импорт российской нефти.

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