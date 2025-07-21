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Сотрудники администрации ХАМАС почти перестали получать зарплату

WP: ХАМАС почти перестал платить сотрудникам своей администрации
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Hatem Khaled/Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС практически перестало выплачивать зарплату сотрудникам своей администрации в секторе Газа. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в администрации Газы, а также на израильских и египетских чиновников.

По данным авторов публикации, палестинское движение столкнулось с «самым тяжелым финансовым и административным кризисом» почти за 40 лет. Финансы движения на исходе, так как они практически не могут пополнять свой бюджет.

В результате практически без зарплат остались сотрудники местных правоохранительных сил и министерств собственной администрации. Кроме того, значительно сокращены выплаты членам своих вооруженных формирований и прекращены выплаты пособий семьям не выживших участников движения.

Отмечается, что палестинское движение сейчас рассчитывает на волонтеров, которые готовы работать или предоставить ресурсы и материалы. Однако в условиях жесткой экономии ХАМАС старается сохранить расходы, идущие на поддержание энергосистемы анклава и другой базовой инфраструктуры.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвала «туннель террористов» в северной части сектора Газа.

Ранее Трамп заявил, что Израиль согласился на временное прекращение огня в Газе.

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