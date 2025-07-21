SCMP: Китай построит новый аэропорт в городе Хэган для активизации торговли с РФ

В китайском городе Хэган планируют построить новый аэропорт для развития торговли с Россией. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на экспертов.

«Строительство аэропорта Луобэй начнется в ближайшее время. Открытие аэропорта, инвестиции в который оцениваются в 1,2 млрд юаней, запланировано на 2027 год», — говорится в статье.

По данным издания, авиагавань сможет принимать 450 тыс. пассажиров и 1,6 тонн грузов в год. Помимо этого, планируется создать взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 тыс. метров и терминал площадью 5 тыс. квадратных метров.

Преподаватель Университета Ханг Сенг в Гонконге Дэвид Вонг отметил, что строительство аэропорта в Хэгане символизирует, что многие малые города пытаются добиться прорыва за счет развития инфраструктуры. По его словам, новый аэропорт может быть полезным для Китая, поскольку территории с недостаточным воздушным сообщением сталкиваются с огромными трудностями в попытках догнать более развитые регионы.

До этого официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что нормальное сотрудничество между компаниями Китая и России не должно подвергаться вмешательству со стороны. Он отметил, что Китай всегда выступал против односторонних санкций, которые не опираются на международное право и резолюции Совета Безопасности ООН.

Ранее в Китае отвергли сообщения о якобы поставках оружия сторонам конфликта на Украине.