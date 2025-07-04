Минэнерго: в России составили реестр оборудования для майнинга криптовалют

Минэнерго совместно с Федеральной налоговой службой и Минцифры России составили реестр оборудования для майнинга криптовалют, он был передан в регионы с повышенной активностью майнеров. Об этом РИА Новости рассказал замминистра энергетики Петр Конюшенко.

По его словам, благодаря реестру можно будет точно идентифицировать потребителей, которые используют электричество на нужды майнинга. Конюшенко подчеркнул, что это необходимо для применения к ним специального регулирования и налогообложения.

Замминистра добавил, что это шаг к легализации отрасли и снижению нелегального потребления.

До этого депутат Государственной думы РФ Антон Горелкин призвал к ускоренному принятию законопроекта, предусматривающего конфискацию незаконно добытой криптовалюты.

Его заявление последовало на фоне недавнего ареста крупной нелегальной майнинговой фермы в Иркутской области, стоимость изъятого оборудования которой превысила $6 млн.

По словам Горелкина, владельцам изъятого оборудования грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее были названы самые выгодные для майнинга регионы России.