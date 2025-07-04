На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России составили реестр оборудования для майнинга

Минэнерго: в России составили реестр оборудования для майнинга криптовалют
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Минэнерго совместно с Федеральной налоговой службой и Минцифры России составили реестр оборудования для майнинга криптовалют, он был передан в регионы с повышенной активностью майнеров. Об этом РИА Новости рассказал замминистра энергетики Петр Конюшенко.

По его словам, благодаря реестру можно будет точно идентифицировать потребителей, которые используют электричество на нужды майнинга. Конюшенко подчеркнул, что это необходимо для применения к ним специального регулирования и налогообложения.

Замминистра добавил, что это шаг к легализации отрасли и снижению нелегального потребления.

До этого депутат Государственной думы РФ Антон Горелкин призвал к ускоренному принятию законопроекта, предусматривающего конфискацию незаконно добытой криптовалюты.

Его заявление последовало на фоне недавнего ареста крупной нелегальной майнинговой фермы в Иркутской области, стоимость изъятого оборудования которой превысила $6 млн.

По словам Горелкина, владельцам изъятого оборудования грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее были названы самые выгодные для майнинга регионы России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами