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В России могут ввести штрафы за оплату криптовалютой

Депутат Аксаков: в РФ могут ввести штрафы за оплату криптовалютой с 2026 года
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Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

Гражданам и компаниям в России могут ввести штрафы за использование криптовалюты в расчетах с 2026 года. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно проекту, штраф для физических лиц составит 100–200 тыс. рублей, для юридических — от 700 тыс. до 1 млн рублей. Незаконно использованная криптовалюта подлежит конфискации.

4 июля замминистра энергетики Петр Конюшенко рассказал, что Минэнерго совместно с Федеральной налоговой службой и Минцифры России составили реестр оборудования для майнинга криптовалют, он был передан в регионы с повышенной активностью майнеров. По его словам, благодаря реестру можно будет точно идентифицировать потребителей, которые используют электричество на нужды майнинга. Конюшенко подчеркнул, что это необходимо для применения к ним специального регулирования и налогообложения.

Ранее в Госдуме призвали как можно скорее принять закон о конфискации незаконно добытой криптовалюты.

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