Арбитражный суд изъял землю на Кубани у экс-владельца «Арианта»

Приставы добились в арбитражном суде изъятия двух участков земли у экс-владельца холдинга «Ариант», зятя челябинского олигарха Александра Аристова Александра Кретова. Участки находятся в станице Тамань Краснодарского края, пишет 74.RU.

Из материала следует, что у бизнесмена в судебном порядке изъяли два участка на одной улице, по соседству друг с другом. На каждом из них стоит дом.

‎Известно, что с бизнесмена также взыщут пошлину в размере 15 тысяч рублей. Решение не вступило в силу, его можно обжаловать в течение месяца.

В январе бывшие собственники национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и акционеры группы компаний «Ариант» не смогли опротестовать в суде национализацию предприятия и активов. В 2024 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, согласно которому приватизация заводов ЧЭМК и «Арианта» в 1990-х была проведена незаконно, и передал их в собственность государства.

Бывшие собственники холдинга пытались опротестовать решение об изъятии, аргументируя свою позицию тем, что его приватизация в 1990-х годах проводилась с ведома Госимущества, Российского фонда федерального имущества, Государственного комитета по управлению госимуществом, министерства промышленности, ФАС, Комитета РФ по металлургии.

Ранее россиянам объяснили, за что у них могут изъять дачный участок.