На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Арбитражный суд изъял землю на Кубани у экс-владельца «Арианта»

Суд изъял у зятя челябинского олигарха Аристова землю на Кубани
true
true
true
close
Александр Кондратюк/РИА Новости

Приставы добились в арбитражном суде изъятия двух участков земли у экс-владельца холдинга «Ариант», зятя челябинского олигарха Александра Аристова Александра Кретова. Участки находятся в станице Тамань Краснодарского края, пишет 74.RU.

Из материала следует, что у бизнесмена в судебном порядке изъяли два участка на одной улице, по соседству друг с другом. На каждом из них стоит дом.

‎Известно, что с бизнесмена также взыщут пошлину в размере 15 тысяч рублей. Решение не вступило в силу, его можно обжаловать в течение месяца.

В январе бывшие собственники национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и акционеры группы компаний «Ариант» не смогли опротестовать в суде национализацию предприятия и активов. В 2024 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, согласно которому приватизация заводов ЧЭМК и «Арианта» в 1990-х была проведена незаконно, и передал их в собственность государства.

Бывшие собственники холдинга пытались опротестовать решение об изъятии, аргументируя свою позицию тем, что его приватизация в 1990-х годах проводилась с ведома Госимущества, Российского фонда федерального имущества, Государственного комитета по управлению госимуществом, министерства промышленности, ФАС, Комитета РФ по металлургии.

Ранее россиянам объяснили, за что у них могут изъять дачный участок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами