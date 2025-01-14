Экс-владельцы «Арианта» проиграли в суде дело о приватизации

Экс-владельцы «Арианта» не смогли опротестовать в суде национализацию холдинга

Экс-владельцы агрохолдинга «Ариант» не смогли опротестовать в суде его национализацию. Об этом пишет «РБК».

Бывшие собственники холдинга пытались опротестовать решение об изъятии в пользу государства входящего в него Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), аргументируя свою позицию тем, что его приватизация в 1990-х годах проводилась с ведома Госимущества, Российского фонда федерального имущества, Государственного комитета по управлению госимуществом, министерства промышленности, ФАС, Комитета РФ по металлургии.

Тем не менее суд согласился с доводами Генеральной прокуратуры, согласно которым приватизация «Арианта» была проведена незаконно.

До этого ФНС предъявила налоговые претензии национализированному заводу «Арианта». Ведомство намерено взыскать около 240 млн рублей с завода «ЦПИ-Ариант».

Ранее руководство национализированного «Арианта» анонсировало миллиардные инвестиции.