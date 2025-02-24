Россиянам объяснили, за что у них могут изъять дачный участок

С 1 марта вступит в силу внесенная в Земельный кодекс поправка, которая позволит изымать дачные участки у россиян в случае, если они их не освоят в установленные сроки. К таковым отнесут проблемные территории – заболоченные, захламленные, заросшие сорняками. Отнятые участки будут отдавать ветеранам военной спецоперации, а также многодетным и малоимущим семьям, передает 360.ru со ссылкой на специалистов Росреестра.

Эксперты подчеркнули, что собственнику участка дополнительно будут давать три года для освоения земли. В течение этого времени его не смогут привлечь к ответственности за нецелевое использование участка. Однако после завершения этого периода он будет отвечать за состояние земли, проверять которое будут сотрудники надзорных органов.

«Важно отметить, что указанные нормы касаются только земельных участков в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков», — пояснили в Росреестре.

Неиспользуемые, неосвоенные участки изымут, а собственнику перед этим выпишут штраф: для физлиц это 20 тысяч рублей, для должностных – от 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 400 тысяч рублей. При отсутствии кадастровой стоимости участка, исходя из которой формируется сумма штрафа, максимальная санкция может достичь 700 тысяч рублей.

Сама процедура изъятия предполагает, что администрация может направить в суд иск, предупредив сначала собственника. При отсутствии ответа от него в течение года его дело начнут рассматривать, а владельцу придется объяснить, почему он не отвечал, заключили специалисты.

Подробнее о том, за что участок могут признать заброшенным, — в материале «Газеты.Ru».

Россиян предупредили об ответственности за состояние дачных участков.