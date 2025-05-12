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Россия будет поставлять манную крупу и ржаную муку в Китай

Россельхознадзор: Китай разрешил импорт российской манной крупы и ржаной муки
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Depositphotos

Китай разрешил импорт российской манной крупы и ржаной муки на свой рынок. Об этом говорится в заявлении Россельхознадзора, передает «Интерфакс».

Отмечается, что соответствующее решение предусмотрено протоколами о соблюдении инспекционных и карантинных требований к данной продукции, которые были подписаны между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В российском ведомстве отметили, что с учетом емкости рынка Китая открытие этого экспортного направления послужит мощным драйвером для дальнейшего развития поставок российских продуктов переработки зерна.

Россельхознадзор также напомнил, что в соответствии с требованиями Китая участники зернового рынка обязаны выполнить ряд условий, основные из которых фитосанитарный мониторинг мест выращивания и хранения пшеницы и ржи, регистрация производителей в китайской системе «Одно окно» (CIFER).

Ранее Китай поставил рекорд по экспорту яблок в Россию за последние несколько лет.

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