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Один из американских авиаперевозчиков приостановил все рейсы

NYT: Alaska Airlines приостановила все свои рейсы по неизвестной причине
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Alaska Airlines

Американский перевозчик Alaska Airlines приостановил все свои рейсы по неизвестной причине. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

«Alaska Airlines запросила приостановку операций всего парка самолетов», — говорится в сообщении.

Авторы публикации не указывают причины такого решения. Приостановка полетов затронет более 200 самолетов, которые летают под брендом Alaska Airlines, однако это не касается самолетов, летающих под дочерними брендами авиакомпании.

До этого New York Post писала, что стюардессу американской авиакомпании Alaska Airlines уволили за тверк на рабочем месте.

В конце прошлого года Нелли Диала, работавшая в Alaska Airlines, сняла видео для TikTok, пока два часа находилась одна в самолете в ожидании пилота. Сообщается, что девушка исполнила танец, чтобы отпраздновать окончание испытательного срока, и поделилась им со своими подписчиками.

Ранее американец пытался угнать пассажирский самолет, чтобы улететь в Эстонию.

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