Стюардесса станцевала в самолете в честь окончания испытательного срока и лишилась работы

Стюардессу американской авиакомпании уволили за тверк на рабочем месте. Об этом сообщает New York Post.

В конце прошлого года Нелли Диала, работавшая в Alaska Airlines, сняла видео для TikTok, пока два часа ждала пилота, находясь в самолете. Сообщается, что девушка исполнила танец, чтобы отпраздновать окончание испытательного срока, и поделилась им со своими подписчиками.

Однако работодатель обвинил сотрудницу в нарушении политики компании и уволил ее через шесть месяцев после заключения контракта. Бывшая стюардесса считает, что не сделала ничего плохого. Она уверена, что этот случай стал проявлением дискриминации.

«Что плохого в небольшом тверке перед работой, люди ведут себя так, будто никогда не делали этого раньше», — недоумевает американка.

Работа стюардессой была «работой ее мечты», поэтому Диала назвала свое увольнение «катастрофой» и открыла благотворительный сбор на платформе GoFundMe, чтобы собрать немного денег, пока она вынуждена искать новую работу. За 12 дней ей удалось собрать $1,5 тыс.

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