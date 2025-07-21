Стало известно, в каких городах россиянам предлагают лучшую зарплату

РБК: Уфа заняла третье место после Москвы и Петербурга по предлагаемой зарплате

Уфа попала в первую тройку городов России по уровню предлагаемой зарплаты с результатом в 75,2 тыс. руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор агентства hh.ru.

На первом месте оказалась Москва с показателем в 100 тыс. руб. Второе место — Санкт-Петербург (84,6 тыс. руб.).

При этом отмечается, что пожелания жителей столицы по заработной плате совпадают с ожиданиями соискателей, в то время как пожелания петербуржцев превышают предложение на 2 тыс. руб. В свою очередь, в Уфе ожидания граждан — ниже.

До этого эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказал «Газете.Ru», что россияне могут получать прибавку к зарплате 10—20% каждый год, постоянно повышая квалификацию. По его словам, нужно регулярно проходить курсы и учиться. И тогда доход будет расти на 10—20% не одноразово, а каждый год.

Ранее Россиян предупредили о массовых сокращениях в этом году.