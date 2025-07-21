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Экономист посоветовал россиянам поторопиться с приобретением долларов

Экономист Шнейдерман: желающие купить доллары должны сделать это до конца лета
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wedmoments.stock/Shutterstock/FOTODOM

Россияне, которые хотят приобрести доллары США, должны поторопиться. Об этом глава департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил агентству «Прайм».

Он отметил, что сейчас курс доллара продолжает снижаться и может достичь к концу июля 75–76 рублей. Низкая активность рынка дает возможность всем желающим купить или продать доллары без существенных издержек.

Однако, подчеркнул экономист, вторая половина лета нередко является напряженным периодом для российского рубля. Если ключевая ставка Центрального банка РФ снизится на 200 базисных пунктов, это может неблагоприятно сказаться на курсе рубля по отношению к доллару. Поэтому покупать валюту США следует до начала осени.

16 июля стало известно, что доллар рухнул на фоне планов президента США Дональда Трампа уволить главу Федеральной резервной системы США.

Ранее в МИД РФ высказались об альтернативе доллару в БРИКС.

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