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В Совфеде рассказали, к чему приведет выход из меморандума с ООН по агроэкспорту

Сенатор Епифанова: выход России из агросделки с ООН приведет к колебаниям цен
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Архив Совета Федерации

Выход России из меморандума с ООН по экспорту агропродукции приведет к краткосрочным колебаниям цен и логистическим трудностям для экспортеров, заявила «Газете.Ru» сенатор РФ Ольга Епифанова.

«С окончанием действия меморандума между Россией и ООН по нормализации экспорта сельскохозяйственной продукции и
удобрений перед страной встанут новые вызовы. Этот документ, подписанный в 2022 году, помогал упростить экспорт, решая вопросы с логистикой, финансами и страховками. Теперь, когда соглашение истекает, Россия может столкнуться с трудностями при выходе своих товаров на мировой рынок. Это может создать ситуацию определенных колебаний в ценах и в доступности товаров. Фермеры и экспортеры будут вынуждены искать новые способы доставки и финансовые решения
для сохранения стабильности поставок», — отметила сенатор.

При этом она подчеркнула, что у России уже есть опыт взаимодействия с международными институтами вне рамок подобных соглашений. Это, по ее мнению, позволит выработать новые подходы к экспорту и сохранить устойчивость агросектора. Ключевой задачей станет развитие собственной инфраструктуры и адаптация к изменившейся внешней конъюнктуре.

По данным Минсельхоза, за первые шесть месяцев 2025 года экспорт российского зерна составил более 25 млн тонн. Основными покупателями остаются Турция, Египет и Иран. Власти уверяют, что даже без формального меморандума смогут поддерживать объемы поставок на стабильном уровне.

22 июля прекращается действие меморандума между Россией и ООН, который с 2022 года помогал выстраивать маршруты экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Россия вышла из «зерновой сделки» и сопутствующего меморандума в июле 2023 года. Однако с момента выхода и до его формального истечения 22 июля 2025 года сотрудничество по экспортному меморандуму сохранялось, пусть и без реализации ключевых пунктов — по логистике, страхованию, SWIFT и другим направлениям.

Ранее Россия продала другим странам рекордное количество мяса.

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