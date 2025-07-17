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Стало известно, кто в России чаще всего ест «дошираки»

«Маревен Фуд Сэнтрал»: лапшу быстрого приготовления чаще едят люди с высшим образованием
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Doucefleur/Shutterstock/FOTODOM

Более половины (59%) опрошенных потребителей лапши быстрого приготовления «Роллтон» и BIGBON в России — люди с высшим образованием, лидируют 30–44‑летние. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Маревен Фуд Сэнтрал», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

«Стереотип о том, что лапшу быстрого приготовления едят только студенты, устарел. По данным исследования, большинство потребителей лапши в России — люди в активной фазе карьеры. Среди всех потребителей лапши быстрого приготовления на первом месте — возрастная группа 30–44 года — 34% от всей аудитории. Молодежь (18–29 лет) и старшее поколение (45–65 лет) поделили по 33%. Мужчин и женщин — почти поровну: 49% и 51% соответственно», — говорится в исследовании.

В компании подчеркнули, что клише о «студенческой еде» не отражает реальную картину — лапшу едят те, кто ценит комфорт, вкус и удобство, вне зависимости от возраста.

Опрос проводился среди 1 тыс. человек в городах России с населением от 100 тыс.

«Роллтон» (пакет 60–90 г) в сетях типа «Перекресток» в России стоит около 27  рублей за единицу — это примерно 970–1 тыс. рублей за серию из 36 шт. по 70 г. В магазине Fix Price лапша BigBon (75 г) продается по 35,50 рубля за штуку.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже покупать лапшу быстрого приготовления и сухпайки.

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