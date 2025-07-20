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В Госдуме спрогнозировали падение ключевой ставки в России до 7%

Депутат Аксаков: ключевая ставка в 7% ожидается в 2026 году
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

До конца этого года ключевая ставка в России может снизиться до 15%. Такое предположение в комментарии ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, для стабилизации состояния экономики РФ, при котором не разгонится инфляция, ключевая ставка должна составлять около 7%. В этом случае гражданам будет выгодно брать кредиты, а банкам — их обслуживать.

«Мы рассчитываем, что уже на следующий год это произойдет», — сказал глава комитета.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Центробанк 25 июля может снова снизить ключевую ставку — предыдущее решение о смягчении было принято 6 июня. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают наиболее вероятным понижение на 1–2 процентных пункта, до 18–19% годовых. Причины — замедление инфляции, слабый спрос на кредиты и уже заметное снижение ставок банками. Чего ждать от ближайшего заседания ЦБ — в нашем материале.

Ранее в Госдуме спрогнозировали, как новые санкции повлияют на ключевую ставку.

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