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Путин рассказал, зачем власти поддерживают российский автопром

Путин назвал обязанностью властей поддержку российского автопрома
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Поддержка российской автомобильной промышленности является обязанностью российских властей. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Фрагмент интервью с ним опубликовал репортер Павел Зарубин.

«У нас в этой отрасли талантливые люди работают, трудолюбивые. За уши тащить никого не надо. Поддержать нужно. Бывают моменты, когда нужно поддержать. Но мы так и делаем, это наша обязанность», — сказал Путин.

Путин также заявил, что в 2022 году западные партнеры «удрали» из автопрома, но России удалось за годы работы создать свое производство.

Ранее немецкий автопром назвали неинтересным для россиян.

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