В Брянской области расследуют дело о хищении бюджета при возведении фортификаций

В Брянской области начали расследование уголовного дела о хищении бюджетных денег при строительстве приграничных фортификационных сооружений. Это следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Фортификация — это строительство защитных укреплений для обороны от врага. Эти барьеры нужны, чтобы замедлить или остановить противника, а также защитить своих солдат.

По данным агентства, старший следователь по особо важным делам следственного управления УМВД возбудил дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвинение по этому делу предъявлено Светлане Афанасьевой.

В конце мая суд арестовал более 20 млн рублей фигурантки, которые могли поступить на ее банковские счета. Точные обстоятельства, послужившие основанием для обвинения, в материалах не раскрываются.

В объединенной пресс-службе судов Брянской области сообщили РИА Новости, что уголовное дело в отношении Афанасьевой еще не поступило в суд, и мера пресечения ей судом не избиралась. Официальный комментарий УМВД по Брянской области относительно хода расследования на данный момент отсутствует.

Этим утром также стало известно, что следователи предъявили обвинение в особо крупной растрате при организации строительства фортификационных сооружений в Белгородской области новым фигурантам.

Ранее подрядчики, строившие в Белгородской области оборонительные сооружения, вернули деньги.