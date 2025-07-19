Поставки вина из ЕС в Россию достигли рекорда за полгода

Поставки вина из ЕС в Россию в мае достигли максимума с ноября 2024 года

Поставки вина из Евросоюза в Россию в мае достигли максимума с ноября 2024 года — почти 10 тыс. тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В мае экспорт вина на рынок России вырос до 9,9 тыс. тонн с 9,7 тыс. в апреле. Данные показатели стали максимумом с ноября прошлого года, когда продажи ЕС России составили 12,7 тыс. тонн.

По данным агентства, это произошло из-за увеличения поставок из основных стран производителей. Италия увеличила экспорт на 7%, поставив 4,4 тыс. тонн вина, также значительно вырос экспорт Польши — до 2 тыс. тонн с 1,7 тыс. тонн. Больше всего поставки нарастила Франция — до 154 тыс. тонн. Австрия нарастила экспорт в полтора раза — до 116 тонн.

При этом в денежном выражении российские закупки вина из Евросоюза остались почти неизменными, показав лишь небольшое сокращение — до €34,8 млн с €34,9 млн месяцем ранее.

До этого сообщалось, что европейские страны в апреле в среднем на 25% нарастили экспорт вина и пива в РФ по сравнению с мартом. Главным европейским поставщиком хмельного напитка остается Чехия — импорт из нее достиг €2,14 млн. На втором месте находится ФРГ — €1,65 млн, а на третьем расположилась Литва — €1,16 млн.

Ранее стало известно, что в России зарубежное вино за год подорожало на 40%.