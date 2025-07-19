На Украине продадут долю крупных госкомпаний частным лицам

Министерство экономики, окружающей среды и природных ресурсов Украины готовит законодательные корректировки, которые позволят продавать доли крупных государственных компаний частным лицам. Об этом агентству «Укринформ» сообщил глава ведомства Алексей Соболев.

«Такого мы еще не делали, законодательство не полностью готово, нужно внести изменения в несколько законов, чтобы это стало возможно», — отметил чиновник.

По его словам, украинское правительство пока не сформулировало список крупных предприятий, которые могут быть приватизированы. Пока власти анализируют спрос, изучают рынок, проводят консультации, выясняют, какие компании готовы к продаже долей или нуждаются в международном аудите.

Агентство отмечает, что Фонд государственного имущества Украины по итогам приватизационных аукционов в первой половине текущего года обеспечил поступление в бюджет страны свыше 977 млн гривен (около $23 млн). Фонд надеется, что по итогам года эта сумма повыситься до 3,2 млрд гривен (около $76 млн).

Ранее в США пообещали внедрить на Украине передовые практики приватизации.